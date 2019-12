Das waren die wichtigsten Ereignisse des Jahrzehnts

Das Jahr 2010 «

Höchstes Gebäude des Welt

Eröffnung des höchsten Gebäudes der Welt am 4. Januar, dem Burj Khalifa in Dubai.



©AP

Erdbeben auf Haiti

Bei einem Erdbeben der Magnitude 7,0 am 12. Januar in der Nähe von Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti sterben schätzungsweise 300.000 Menschen, 1,2 Millionen werden obdachlos. Es handelt sich um das bisher schwerste Beben in der Geschichte Nord- und Südamerikas.

Tablet-Revolution: Das erste iPad

Am 21. Januar 2010 präsentierte Steve Jobs das erste iPad.

Diese Frau zeigt ihr neu gekauftes iPad. @epa

Deepwater Horizon

Eine Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon am 20. April führt zur schlimmsten Ölkatastrophe der Vereinigten Staaten von Amerika.

Eyjafjallajökull

Die Aschewolke nach dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island führt zu Stilllegungen des europäischen Luftverkehrs.

©AP

Spanien ist Fußball-Weltmeister

Zwei Jahre nach dem Gewinn des EM-Titels in Wien hat Spanien am 11. Juli in Johannesburg auch zum ersten Mal den wichtigsten Pokal der Fußball-Welt erobert.

Style-Ikone prägt das Jahrzehnt

Eine der einflussreichsten Style-Ikonen Lady Gaga hat mit dem "Meat Dress", mit welchem sie am 12. September 2010 den MTV Award für das Musikvideo "Bad Romance" entgegen nahm, das Jahrzehnt geprägt.

Lady Gaga trägt rohes Fleisch als Kleid bei den MTV Video Music Awards. @AP

Die Style-Ikonen des Jahrzehnts

Der Arabische Frühling

Im Zuge des im Dezember 2010 beginnenden sogenannten Arabischen Frühlings kommt es zum Sturz der Staatsoberhäupter von Tunesien, Libyen und Ägypten. Außerdem kommt es in Libyen und Syrien zu Bürgerkriegen mit jeweils mehreren zehntausend Toten.

Das Jahr 2011 «

Fukushima

Am 11. März kommt es in Japan zu einem schweren Erdbeben der Magnitude 9,0, das einen Tsunami und die Nuklearkatastrophe von Fukushima zur Folge hat.

©AP

Hochzeit der Royals

Prinz William und Catherine Middleton feierten ihre Hochzeit am 29. April 2011 in London. In einer bewegenden Zeremonie haben sich die Royals das Jawort gegeben.

Prinz William und Kate vor dem Traualtar. @AP

Osama bin Laden getötet



©AP

Im Zuge der Operation Neptune’s Spear am 2. Mai wird Osama bin Laden, Anführer der Terrororganisation Al-Qaida, getötet. Im Weißen Haus verfolgten Präsident Obama und sein Stab den Einsatz der Spezialeinheit "Navy Seals" live.



©AP

Fünf Jahre später twittert die CIA ein Minutenprotokoll der Aktion.

Spanien ist Fußball-Europameister

Spaniens Fußball-Nationalteam hat am Sonntagabend in Kiew mit dem 4:0-(2:0)-Sieg im EM-Finale über Italien gleich in mehrfacher Hinsicht Geschichte geschrieben.

Breivik-Anschläge in Norwegen

Bei den Anschlägen in Norwegen durch den rechtsextremistischen Attentäter Anders Behring Breivik am 22. Juli kommen 77 Menschen ums Leben.

Nordkoreas Diktator Kim Jong-il tot

Am 17. Dezember stirbt der nordkoreanische Diktator Kim Jong-il, Nachfolger wird sein Sohn Kim Jong-un.



©AP

Das Jahr 2012 «

Costa Concordia

Das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia schlug am 13. Januar vor Insel Giglio leck und kenterte. Bei dem Unglück kommen 32 Menschen ums Leben. Am 16. September 2013 wurde mit der Bergung des Schiffes begonnen.

©AP

"Gangnam Style" knackt Rekordmarke auf YouTube

Mit über 1 Milliarden Aufrufen auf Youtube hat "Gangnam Style" als erstes Video überhaupt die Rekordmarke von einer Milliarde Aufrufen geknackt und ist bei weitem das meist-geklickte Video auf dem weltweit bekannten Portal. Der koreanische Rapper Psy schreibt mit seinem außergewöhnlichen Pferdetanz Netzgeschichte. Im Mai 2014 erreicht das Video ebenfalls als erstes Video zwei Milliarden Aufrufe.

"Curiosity" landet auf dem Mars

Der Marsrover "Curiosity" ist am 6. August erfolgreich auf dem Mars gelandet. Drei Tage später präsentierte die NASA ein farbiges Panoramabild vom roten Planeten, das der Roboter geschossen hatte.

©AP

Felix Baumgartner - Oktober

Am 14. Oktober 2012 hat Felix Baumgarnter Geschichte geschrieben. Der 43-jährige Salzburger überstand aus rund 39 Kilometern unbeschadet seinen Sprung aus einem Heliumballon in der Stratosphäre.

Etwa 90 Sekunden lang trudelte Baumgartner, ehe er wieder die Kontrolle über seinen Körper gewann.

Obama tritt zweite Amtszeit an

Am 4. November gewinnt Barack Obama die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten und tritt seine zweite Amtszeit an.



©AP

Das Jahr 2013 «

Anschlag auf Boston Marathon

Beim Anschlag auf den Boston-Marathon am 15. April werden drei Menschen getötet und über 260 weitere verletzt.

Rücktritt Papst Benedikt XVI.

Benedikt XVI. war vom 19. April 2005 bis zu seinem Amtsverzicht am 28. Februar 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und damit des Staats Vatikanstadt. Er war erst der zweite Papst der Geschichte, der freiwillig von seinem Amt zurückgetreten ist.

Papst Benedikt XVI. ist 2013 zurückgetreten. @AP

Ein neue Papst

Am 13. März wird Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt, er wählt den Namen Franziskus. Er ist der erste Papst aus Lateinamerika.

©AP

Putsch in Ägypten

Am 3. Juli kommt es in Ägypten nach langen Protesten zu einem Militärputsch, bei dem der Machthaber Mohammed Mursi entmachtet wurde.

Taifun Haiyan

Der Taifun Haiyan trifft auf die Philippinen, 6000 Menschen sterben.

Michael Schumacher schwer verletzt

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher verletzt sich bei einem Skiunfall schwer. Der Radiosender "Europe 1" berichtete, dass Schumacher beim Skifahren in Meribel in den französischen Alpen verunglückte.

Das Jahr 2014 «

Malaysia Airlines Flug 317

Der Malaysia-Airlines-Flug 370 mit 239 Menschen an Bord verschwindet am 8. März auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking und gilt seitdem als vermisst.

Annexion der Krim

Im März 2014 annektiert Russland die Halbinsel Krim, nachdem es nach der Absetzung des ukrainischen Präsidenten Janukowitsch zu gewalttätigen Konflikten zwischen Regierungstruppen und prorussischen Seperatisten im Süden und Osten der Ukraine kommt.

Deutschland ist Weltmeister

Nach 120 dramatischen Minuten besiegt Deutschland starke Argentinier durch ein Tor von Mario Götze mit 1:0 und sichert sich damit WM-Titel Nr. 4!

Malaysia Airlines Flug 17

Am 17. Juli wird der Malaysia-Airlines-Flug 17 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen; alle 298 Insassen sterben.

On World Trade Center

Am 3. November wird in New York das One World Trade Center eröffnet. Es wurde von 2006 bis 2014 auf der auch als Ground Zero bekannten World Trade Center Site neben der Stelle des am 11. September 2001 bei Terroranschlägen zerstörten World Trade Centers errichtet, und ist mit 541,3 Metern (symbolische Zahl: 1776 Fuß) das höchste Gebäude der Stadt.

©AP

Landung auf Kometen

Am 12. November zum ersten Mal in der Raumfahrt-Geschichte landet die Philae (Sonde) auf einem Kometen.

Das Jahr 2015 «

Pariser Terroranschläge

Nach dem brutalen Mordanschlag auf das französische Satiremagazin "Charlie Hedbo" am 7. Jänner gehen über 100.000 Menschen allein in Paris auf die Straße und zeigen sich solidarisch. Doch die schwer bewaffneten Attentäter sind auch zwölf Stunden nach der Tat noch auf der Flucht.

"Charlie Hebdo" hatte in der Vergangenheit mehrfach mit provokanten Mohammed-Karikaturen für Schlagzeilen gesorgt. @EPA

Germanwings-Flug 9525

Der Germanwings-Flug 9525 verunglückt am 24. März auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in Frankreich, 150 Menschen an Bord verlieren ihr Leben.

©EPA

Flüchtlingskrise: Merkel öffnet Grenzen

Im Zuge der Flüchtlingskrise in Europa beschließt Bundeskanzlerin Angela Merkel am 4. September in Absprache mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán, die deutsche Grenze für tausende Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und Afghanistan zu öffnen. Diese Entscheidung löst sowohl in der EU, als auch im Inland Diskussionen aus.

(v.l.) Bundeskanzler Werner Faymann und die deutsche Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel im September 2015 in Berlin. ©APA

Erneut Terror in Paris

Am 13. November kommt es erneut zu Terroranschlägen in Paris. Mehrere Attentäter sprengen sich an mehreren öffentlichen Plätzen im ganzen Stadtgebiet in die Luft oder schießen mit Maschinenpistolen um sich. Mindestens 129 Menschen sterben, über 350 werden verletzt.

©APA/AFP

Das Jahr 2016 «

Silvester-Übergriffe in Köln

In der Silvesternacht sind rund um den Kölner Hauptbahnhof Dutzende Frauen massiv sexuell belästigt und ausgeraubt worden. Von bis zu 1.000 beteiligten Männern war in den Tagen danach die Rede.

Terroranschlg in Brüssel

Terroranschläge in Brüssel am 22. März: Am Brüsseler Flughafen Zaventem und in der Innenstadt von Brüssel kommen 35 Personen ums Leben, darunter drei Attentäter und über 300 werden verletzt.

Alexander Van der Bellen wird Bundespräsident

Am 19. Mai 2016 wurde ein ehemaliger Grünen-Chef zum ersten Mal Bundespräsident. Alexander Van der Bellen hat die Stichwahl um das höchste Amt im Staat hauchdünn gegen FPÖ-Kandidat Norbert Hofer gewonnen.

Portugal ist Fußball-Europameister

Portugal ist erstmals Fußball-Europameister. Die Portugiesen gewannen am Sonntagabend das Finale der EURO 2016 im Stade de France von St. Denis bei Paris gegen Gastgeber Frankreich mit 1:0 nach Verlängerung.

Anschlag in Nizza

Beim Anschlag in Nizza am 14. Juli sterben 86 Menschen, mehr als 400 werden verletzt.

Terror in München

Der Anschlag in München am 22. Juli fordert neun Menschenleben und mehrere Verletzte.

Usain Bolt holt achtes Olympia-Gold

Usain Bolt hat bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auch den Sieg über 200 m fixiert und sein insgesamt achtes Olympia-Gold errungen. Seine Medaillensammlung:

Olympia:

Gold (8):

2016: 100 m, 200 m

2012: 100 m, 200 m, 4 x 100 m

2008: 100 m, 200 m, 4 x 100 m

WM

GOLD (11):

2015: 100 m, 200 m, 4 x 100 m

2013: 100 m, 200 m, 4 x 100 m

2011: 200 m, 4 x 100 m

2009: 100 m, 200 m, 4 x 100 m

SILBER (2):

2007: 200 m, 4 x 100 m

©AP





Literaturnobelpreis an Bob Dylan

Als erster Musiker bekommt Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur.

Trump zu US-Präsident gewählt

Am 8. November wird Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Der Republikaner gewinnt die Wahl gegen die demokratische Senatorin, ehemalige Außenministerin und ehemalige First Lady der USA, Hillary Clinton.

©APA/AFP

Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Bei einem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin am 19. Dezember kommen 12 Menschen ums Leben, 48 werden verletzt.

Das Jahr 2017 «

Terror in Manchester

Dem Terroranschlag in Manchester am 22. Mai bei einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande fallen 23 Menschen zum Opfer, viele hundert weitere werden verletzt.

Anschlag in Barcelona

Ein Terroranschlag in Barcelona am 17. August hat 14 Tote und 118 Verletzte zur Folge.

Katalonien-Krise

In Katalonien findet am 1. Oktober ein Unabhängigkeitsreferendum statt. 90 Prozent stimmten für eine Unabhängigkeit von Spanien. Dieses führt in Spanien zur Katalonien-Krise.

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont während des Referendums in Katalonien. ©APA/AFP

Jüngster Bundeskanzler

Am 18. Dezember 2017 wurde der ÖVP-Politiker Sebastian Kurz mit nur 31 Jahren Bundeskanzler der Republik Österreich.

Mit 31 Jahren wird Sebastian Kurz jüngster Regierungschef in Europa. @APA

Das Jahr 2018 «

Eine royale Hochzeit

In einer bewegenden Zeremonie haben Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle sich am 19. Mai auf Schloss Windsor das Jawort gegeben.

Fußballmannschaft in Höhle in Thailand eingeschlossen

Nachdem eine zwölfköpfige Fußballmannschaft in Thailand in einer Höhle eingeschlossen wurde, beginnt die Rettungsaktion in der Tham-Luang-Höhle, bei der alle Mitglieder im Juli 2018 gerettet werden konnten. Ein Taucher stirbt aufgrund eines Sturzes.



©APA/AFP

Frankreich ist Fußball-Weltmeister

Frankreich besiegt Kroatien in einem sehr unterhaltsamen und torreichen WM-Finale mit 4:2 und darf sich zum zweiten Mal als Fußball Weltmeister feiern lassen.

Das Jahr 2019 «

Christchurch-Anschlag

Bei einem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch am 15. März verlieren 50 Menschen ihr Leben, 50 weitere werden verletzt.

Notre Dame brennt

Der Brand von Notre-Dame in Paris am 15. und 16. April zerstört das Dach der Kathedrale und verursacht Schäden in Millionenhöhe.

©APA/AFP

Niki Lauda ist tot

Der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist am Montag, den 20. Mai 2019, im Alter von 70 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben.

Ibiza-Affäre: Die Aufnahmen

Mit der Aufdeckung des Videos, in dem Ex-FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zu sehen sind, entstand ein politischer Skandal in Österreich, der für viel Aufsehen sorgte. Die im Juli 2017 heimlich gedrehten Aufnahmen dokumentieren ein Treffen der zwei Politiker mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen auf der spanischen Insel Ibiza. In der Folge zerbricht die schwarz-blaue Koalition zwischen ÖVP und FPÖ.



Aufnahmen zeigen HC Strache und Johann Gudenus in einer Villa in Ibiza. @APA

Rücktritt vom Marcel Hirscher

"Es ist der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde", sagte der 30-Jährige am 4. September 2019 bei einer Pressekonferenz in Salzburg.

Hirscher gab eine viel beachtete Pressekonferenz, in der er seinen Rücktritt bekannt gab. ©AP

Hirscher gewann in seiner Karriere achtmal in Folge den Gesamtweltcup, sieben Weltmeistertitel und zwei Olympische Goldmedaillen. Mit 67 Weltcupsiegen ist er der erfolgreichste Österreicher im alpinen Ski-Weltcup, und für viele der beste Skifahrer aller Zeiten.

Avengers gilt als erfolgreichster Film 2019

Speziell die Action- und Science Fiction-Filme dieses Jahrzehnts haben der Kinokasse enorm viel Geld eingespielt.

Der erfolgreichste Film, der im Jahr 2019 erschienen ist: Avengers Endgame. Der Film schaffte es zudem an den Kinokassen, mit einem Einspielergebnis von fast 2,8 Milliarden Dollar, der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden.