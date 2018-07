Frankreich krönt sich zum zweifachen Fußball-Weltmeister

Frankreich besiegt Kroatien in einem sehr unterhaltsamen und torreichen WM-Finale mit 4:2 und darf sich zum zweiten Mal als Fußball Weltmeister feiern lassen.

Im Finale der 21. Fußball-Weltmeisterschaft kam es zum Duell zwischen Frankreich und Kroatien. Für die Kroaten war es das erste Endspiel in einem großen Turnier überhaupt, die “Equipe Tricolere” wollte sich nach 1998 zum zweiten Mal zum Weltmeister küren. Die Franzosen gingen als Favorit in dieses Endspiel, da die Kroaten in der K.O.-Runde drei Mal in die Verlängerung mussten und zudem einen Tag weniger Pause bis zu diesem Finale hatten.