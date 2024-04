Copain Bakery: Schon bald kommt ein Stück Frankreich nach Vorarlberg

Schon bald gibt es in Vorarlberg Croissants, Baguette und Co. wie direkt in Frankreich: Zwei Franzosen eröffnen im Mai eine eigene, neue Bäckerei.

Bis zur Eröffnung im Mai gibt es in der Backstube und im zugehörigen Verkaufsraum mit Café noch einiges zu tun. VOL.AT hat die beiden Gründer auf der Baustelle besucht.

In diesem neuen Gebäude in der Radetzkystraße entsteht die Bäckerei. ©VOL.AT

Ein Stück Frankreich mitten im Ländle

Gilian Bittoun (32) kommt aus der Umgebung von Paris und wohnt seit fast drei Jahren in Vorarlberg. Mit seiner Partnerin, einer Harderin hat er einen kleinen Sohn. Sein Geschäftspartner ist sein Kumpel Thomas Pedron (33) der ebenfalls aus Frankreich stammt – genauer gesagt von der kleinen Insel "Le Croisic" im Süden der Bretagne. Thomas ist anders als sein Freund erst knapp zwei Wochen in Vorarlberg. Die beiden Bäcker bringen französisches Know-how mit in die Hohenemser Radetzykstraße: "Wir können richtige Baguettes und Croissants französischer Art backen", meint Gilian gegenüber VOL.AT.

Thomas und Gilian freuen sich schon auf die Eröffnung. ©VOL.AT

Der Innenausbau läuft derzeit noch auf Hochtouren. Hier soll bis im Mai ein Tresen Platz finden. Auch Sitzplätze wird es geben. ©VOL.AT

Warum "Copain Bakery"?

Der Name ist ein Wortspiel, wie Gilian erklärt: "Copain heißt auf Französisch Freund oder Freundin. Aber 'co" ist auch 'mit wem" und "pain" ist Brot. Copain heißt 'mit wem du Brot teilst'." Ein kurzer Name war den beiden wichtig, weil in Vorarlberg nicht viele Menschen Französisch sprechen.

Die beiden Bäcker vor ihrem Lokal. Der Name "Copain" ist ein Wortspiel. ©VOL.AT

Eröffnung im Mai geplant

Bis im Mai wird das Lokal sich von der Baustelle zum fertigen Bäckerei-Café wandeln. "Wir sind momentan im Bau und nächsten Monat kommen die Maschinen", verdeutlicht Gilian. Dann kann endlich vorbereitet und Probe-gebacken werden. "Das wird schon", sind sich die beiden Bäcker sicher. Sie haben sich in Shanghai, China, getroffen. "Es war nicht ganz geplant, dass wir nach Österreich kommen und hier eine Bäckerei eröffnen", meint Thomas daher. "Wenn man mir das vor 10 Jahren erzählt hätte, hätte ich es mir nicht vorstellen können." Umso größer ist die Freude, die Bäckerei zu eröffnen.

Thomas und Gilian auf der Baustelle. Sie stehen in der künftigen Backstube. ©VOL.AT

Sie wollen ein Stück Frankreich nach Vorarlberg bringen. ©VOL.AT

"Man wird keine Semmeln bei uns finden"

Die beiden Franzosen wollen den Vorarlbergern nicht nur das landestypische französische Gebäck, sondern auch ein Stück weit die Stimmung und die Kultur näher bringen. Thomas wird sich eher um die Hauptproduktion in der Backstube kümmern, während Gilian vorne die Gäste begrüßt und berät. "Wir werden auch erklären müssen, was es gibt und was drinnen ist", schildert er im VOL.AT-Gespräch. "Man wird keine Semmeln bei uns finden, weil wir eine französische Bäckerei sind. Es gibt keine Semmeln in Frankreich", so der 32-Jährige.

Video: Copain Bakery eröffnet im Mai

Mit viel Butter und ohne Zusätze

Was macht das französische Gebäck aus? "Sehr viel Butter", sind sich die beiden einig. "Weg mit der Margarine." Gilian erklärt auch, warum er die Bäckerei eröffnen will: "Ich war traurig, weil ich den Geschmack guten Brotes und guter Croissants hier nicht finden konnte", erzählt er. "Es gab es nicht zu kaufen für mich zu Hause, für mein Kind und meine Partnerin." Die Franzosen fangen damit an, rohe Zutaten zu mischen: Wasser, Salz, Sauerteig und Mehl. Zusätze und Vorgemischtes bleiben draußen, wie sie erklären. Die Zutaten beziehen sie aus der Region, nur Butter und Mehl kommen aus Frankreich: "Wir können keine französischen Produkte machen, wenn wir keine französischen Zutaten verwenden", betont Thomas dazu.

Was französisches Gebäck ausmacht? "Viel Butter. Weg mit der Margarine", meint Gilian. ©VOL.AT

Schon im Mai eröffnet die Bäckerei. ©VOL.AT

"Wir lieben es, uns Zeit zu nehmen"

Die Vorfreude bei den beiden Franzosen ist groß. "Es wird großartig", meinen sie. "Wir machens wie im Französischen. Wir lieben es, uns Zeit zu nehmen. Morgens ein Croissant zu essen", schildert Thomas gegenüber VOL.AT. Sich mit einem Kaffee gemütlich ins Café zu setzen, gehört für ihn dazu. Dieses Gefühl und die "kleinen Freuden" wollen sie mit ihren Kunden bei "Copain" teilen. Es wird acht bis zehn Sitzplätze im Bäckereicafé geben. Im Sommer soll dann hoffentlich noch eine kleine Terrasse dazukommen. "Man kann kommen und die Zeit bei uns genießen. Man muss nicht gleich wieder gehen", so Gilian. "Wir sind nicht weit von Frankreich entfernt, aber hier kann man trotzdem ein kleines Stück Frankreich finden", meint sein Kumpel.

Die Eröffnung ist für Mai geplant. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.