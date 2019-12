Best of zNüne 2019: Die beliebtesten Talks des Jahres

Bei "zNüne - der Talk mit Biss" sprach VOL.AT 2019 mit vielen interessanten Persönlichkeiten aus Vorarlberg, Österreich und der Welt. Diese Talks kamen am besten an.

1. Mike Galeli

2. Matthias Strolz

3. Linda Meixner

Der zNüne-Talk mit Linda Meixner liegt auf Platz drei des Best Of. Knapp 90.000 Follower zählt der Instagram Account der Montafonerin. Bei einem zNüne in der traumhaften Bergwelt des Montafons, gab die Influencerin Einblick in ihr spannendes Leben.