zNüne - der Talk mit Biss mit Sexpertin Barbara Balldini

Sextherapeutin, Kabarettistin und Autorin Barbara Balldini spricht im zNüne-Talk natürlich über Sex, aber auch über ihre Heimat, Religion, Pornografie und ihr neues Programm.

"Sex und Tod" betreffen jeden

Für Balldini gibt es zwei Themen, an denen niemand vorbei kommt: Sex und den Tod. Und genau diese beiden Themen interessieren sie, gerade auch deshalb, besonders. Die "Sexpertin" spricht in ihren Büchern und Kabaretts über Beziehungen, Sex und Probleme. Wobei sie selbst sagt: "Ich mache ja kein Kabarett, ich mache fröhliche Aufklärung."

Fifty Shades und Me-too-Debatte

Das "Phänomen Shades of Grey", wie Barbara es nennt, ist für sie sehr interessant. Vor allen Dingen deshalb, weil sich der Erfolg der Bücher und Filme zeitgleich mit Bewegungen wie der "Me-too-Debatte" ereignete, in der Frauen einen respektvollen Umgang fordern und sich gegen Übergriffe laut machen. "Das ist alles super, dass das so ist mit der Me-too-Debatte", bestätigt Balldini die Forderungen von Frauen. "Andererseits wird ein Buch 70 Millionen mal verkauft, in dem eine junge Jungfrau von einem schönen reichen Mann geschlagen, gefesselt wird und er alles mit ihr macht was er will und 70 Millionen Frauen finden das großartig."