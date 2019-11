Africa Twinis: Roland Düringer gastiert im Ländle

Zwei Freunde, ein Traum und die Frage wann die richtige Zeit ist diesen zu verwirklichen. Roland Düringer im Talk über sein neues Bühnenstück.

Die Bilder entstehen im Kopf

Nach seinem Auftritt am Donnerstag Abend in Hard, gibt es heute nochmal die Möglichkeit die Africa Twinis im Ländle zu sehen. Am Freitag Abend, 20 Uhr gastiert Düringer im Alten Kino in Rankweil.