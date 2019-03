zNüne mit Extremkletterin Barbara Zangerl

Beim heutigen zNüne sprachen wir mit Extremkletterin Barbara Zangerl über ihre Leidenschaft, die Herausforderungen beim Klettern und ihre Ziele.

Zum Klettern kam die Bludenzerin durch ihren Bruder, der sie im Alter von 14 Jahren mit in eine Boulderhalle nahm. Das ständige Abspringen beim Bouldern setzt ihrem Körper aber zu sehr zu, sodass sie im Alter von 19 Jahren einen Bandscheibenvorfall erleidete. Der Arzt sagte damals, dass es so nicht weiter gehen könnte.

Alpine Trilogie

Der Grundstein für das alpine Klettern war gelegt. Heute ist Zangerl Profikletterin und absolvierte mit ihrem Team schon mehrere alpinistische Meisterleistungen. Als erstes Team schafften sie es die “Odysee”, die schwerste Freikletterroute an der Eiger-Nordwand zu wiederholen und sogar durchgehend frei zu begehen. Außerdem bewzang sie als erste Frau den El Capitan im Yosemite National Park in Colorado und meisterte die Alpine Trilogie “(Kaisers neue Kleider, Silbergeier, End of Silence).