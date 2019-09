zNüne: Der Talk mit Biss mit Matthias Strolz

Ehemaliger Spitzenpolitiker und Gründer der Neos, Matthias Strolz, spricht im zNüne-Talk über seine Zeit als Spitzenpolitiker, aktuelle politische Entwicklungen, sein Privatleben und aktuelle Projekte.

Der Vorarlberger Matthias Strolz war Mitbegründer und Vorsitzender der "Neos – Das neue Österreich". Seine aktive Zeit in der Politik hat er 2018 beendet, die aktuellen Geschehnisse beobachtet er allerdings noch mit großem Interesse und sieht darin eine bedenkliche Entwicklung: „Wir haben im Moment eine Situation, wo die Lüge zum absoluten Standardinstrument geworden ist in der Politik.“ Dabei sieht er allerdings auch die Wähler in der Verantwortung. Diese akzeptieren die Lügen und wählen jene Politiker, die „Lügenbolde“, trotz dieser Skandale. Strolz kritisiert in Bezug auf die neuesten Entwicklungen auch, dass Lügen oftmals mit der Wahrheit vermischt werden. Davor macht auch Österreich nicht Halt, so Strolz: „In Österreich wird derzeit auch alles vermischt. Das ist auch ein bisschen vom Sebastian Kurz die Methode, alles zu vermischen, dass am Schluss keiner mehr weiß was ist jetzt echt und was nicht.“