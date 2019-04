zNüne - der Talk mit Biss: Egon Blum

Zum heutigen zNüne haben wir uns mit Lehrlingspapst, Russpreisträger und Begründer des Blum-Bonus, Egon Blum, getroffen.

Egon Blum hat bereits in den 1970iger Jahren erkannt, dass die Ausbildung von Jugendlichen nicht nur Mittel zum Zweck, sondern eine Investition in die betriebliche Zukunft darstellt. In seiner Funktion als Geschäftsführer beim Beschlägehersteller Blum hat er einen erheblichen Beitrag daran geleistet, dass der Vorarlberger Betrieb mit rund 250 Mitarbeitern zu einem erfolgreichen Weltkonzern wurde.