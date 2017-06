Spalletti wurde als neuer Inter-Trainer bestätigt

Spalletti soll Inter wieder auf Vordermann bringen - © APA (AFP)

Der italienische Fußball-Großclub Inter Mailand hat am Freitag Luciano Spalletti als neuen Cheftrainer bestätigt. Der 58-jährige Italiener unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Verein in einer Aussendung bekannt gab. Spalletti hatte in der vergangenen Saison die AS Roma zum Vizemeistertitel geführt, Inter verpasste nach einer chaotischen Spielzeit mit Platz sieben die Europacup-Plätze.