Alles für die Klicks: YouTube-Star ignoriert Verkehrsregeln in Liechtenstein

YouTuber "Simi" ist mit seinen 1,2 Millionen Abonnenten auf dem Balkan ziemlich bekannt. In seinem neusten Video hat er ein Ziel: Er will innerhalb von 48 Stunden gleich zwölf europäische Länder bereisen. Dass er es dabei mit den Verkehrsregeln nicht immer so ernst nimmt, zeigt er dabei ganz klar.

Bojan Simonovic, auch bekannt als "Simi" ist ein aus dem Balkan stammender YouTuber. Mit mehr als einer Millionen Abonnenten auf YouTube und über 300.000 Followern auf Instagram versorgt er seine Community mit abwechslungsreichem Content und nimmt dafür so einiges in Kauf. Sei es Gesundheit, Geld, eigene Sicherheit und Hate. Alles für die Fans, alles für die Likes, alles für die Klicks.

Verrückte Herausforderungen

Sein Content besteht hauptsächlich aus spannenden, lustigen und oder teuren Selbstversuchen. Von Geldausgaben bis zu 1.000 Euro auf einem Stadtmarkt, der Ernährung von McDonalds für einen ganzen Tag, bis hin zu seinem 24-Stunden-Aufenthalt im "teuersten Land der Welt", ganz ohne Geld. Für das neueste Video auf seinem Kanal stellte er sich erneut einer verrückten Herausforderung: Er möchte 12 Länder innerhalb von 48 Stunden besuchen. Gesagt, getan: "Simi" tankt am Morgen seinen teuren Audi und macht sich direkt auf den Weg.

Gesetzesbruch in Liechtenstein - nur für Klicks

Auf seiner Reise trifft er immer wieder auf junge Fans, mit denen er Fotos macht und legt Pausen ein, um sich die Städte durch die er reist anzusehen. Was er dabei allerdings außer Acht lässt, sind die Verkehrsregeln - so auch im benachbarten Liechtenstein.

Während der Fahrt hält der YouTuber sein Handy in der Hand und filmt abwechselnd sich selbst und das Navigationssystem, um die Zuschauer über seinen Standpunkt und die Entfernung zum nächsten Reiseziel auf dem Laufenden zu halten. Das Fahrzeug lenkt er dabei mit nur einer Hand und blick stets zwischen der Handykamera und der Straße hin und her. Klarer Verstoß gegenüber dem Kraftfahrgesetz. Auch fährt er auf einigen Straßen erheblicher schneller als erlaubt, vor allem in Liechtenstein. "Simi" kümmert das allerdings herzlich wenig, denn die Zeit rennt und eine Strafe kann man für ein gelungenes Video schon mal in Kauf nehmen. Ob seine wilde Fahrt durch Europa Konsequenzen mit sich gezogen hat, ist bisher noch unklar.