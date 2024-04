Eine Radarbox mit Beinen

Einen Scherz der etwas anderen Art hat sich hier jemand erlaubt. Lustig anzusehen, hoffentlich ohne gesetzliche Konsequenzen.

Eine Kartonbox über den Oberkörper gestülpt, steht ein junger Mann am Straßenrand. Die Kartonbox sieht allerdings aus, wie eine Radarbox, was das Ganze etwas illegal macht. Als ein Polizeiauto vorbeifährt, blitzt die Box auch noch wie ein Radargerät. Jetzt wird wohl auch dem jungen Mann etwas anders zumute. Das Polizeiauto fährt zurück, um nachzuschauen, was da vor sich geht. In diesem Moment beginnt das menschliche Radargerät zu rennen. Ein Video, das definitiv die Lachmuskeln fördert.