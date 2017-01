Ab Dienstag dem 17.Jänner findet in Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Im Rahmen der Luftraumsicherungsoperation „DAEDALUS 17“ wurde am Montagvormittag in Sulzberg eine Übung für das am Flugplatz Hohenems stationierte Notfall-Rettungsteam durchgeführt.