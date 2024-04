Russmedia glänzt bei Global Media Awards: Auszeichnung für KI-Innovationen und Werbeformate

Bei der diesjährigen Verleihung der Global Media Awards in London konnte sich Russmedia über zahlreiche Auszeichnungen freuen – darunter ein Global Media Award und mehrere Top-Platzierungen, was ihre führende Rolle in der Nutzung von KI und innovativen Werbeformaten unterstreicht.

Darum geht's: Russmedia erhält Global Media Award und mehrere Top-Platzierungen

KI-Innovationen und innovative Werbeformate ausgezeichnet

INMA Awards würdigen weltweit herausragende Medienprojekte

Schwarzach – London. Am Abend des 25. April 2024 fand in London die Verleihung der Global Media Awards statt. Die von der International News Media Association (INMA) organisierten Awards sind einer der wichtigsten Medienpreise der Branche. Russmedia war in diesem Jahr siebenmal nominiert und darf sich nun über einen Global Media Award sowie zwei zweite, einen dritten Platz und drei „honorable Mentions“ freuen.

Oscars der Medienbranche

Während in der Filmbranche der Oscar für Aufsehen sorgt, ist in der Medien-Industrie der Global Media Award das Maß aller Dinge. Jährlich werden zahlreiche Projekte aus der ganzen Welt eingereicht. In diesem Jahr waren es insgesamt 771 Beiträge von 245 Nachrichtenmarken aus 43 Ländern. Die Global Media Awards der INMA mit Sitz in Texas (USA) haben eine lange Tradition und werden bereits seit 1937 verliehen.

„Wir freuen uns riesig, dass unsere Projekte mit diesen Awards ausgezeichnet wurden. Die Preise zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und bestärken uns darin, weiterhin emotionale und lokale Geschichten über und vor allem mit Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen zu schreiben." Freut sich Isabel Russ, Chefredakteurin der VN und Geschäftsführerin von Russmedia.

In diesem Jahr wurden neben Russmedia Projekte von Medienunternehmen und Marken wie Schibsted (Norwegen), Stuff (Neuseeland), Bloomberg, The Washington Post (USA), Süddeutsche Zeitung (Deutschland), The Kyiv Independent (Ukraine), Ringier (Schweiz), El Comercio (Peru) ausgezeichnet. Eine internationale Jury aus 60 Medienmanagern aus 23 Ländern wählte in diesem Jahr 193 Finalisten aus, Russmedia war dabei das einzige österreichische Medienunternehmen.

Den begehrten „Best in Show“, die höchste Auszeichnung des Abends, erhielt Helsingin Sanomat aus Finnland für „Counterstrike of the Free Press“, eine spielbare Karte, hinter der sich ein geheimer Raum verbarg, in dem unabhängige Informationen der Zeitung in russischer und englischer Sprache bereitgestellt wurden.

©INMA

Russmedia konnte zahlreiche Auszeichnungen entgegennehmen

Russmedia meets KI

„Eine Nominierung für die INMA Awards ist schon eine enorme Ehre. Denn aus über 700 Einsendungen ausgewählt zu werden, ist eine Bestätigung für unsere harte Arbeit. Dass wir gerade für die gemeinsamen Anstrengungen all unserer MitarbeiterInnen für die Implementierung von KI im gesamten Unternehmen ausgezeichnet wurden, freut uns umso mehr“, erklärt Georg Burtscher, Geschäftsführer Russmedia.

Das gemeinsame Engagement der Russmedia Mitarbeiterinnen seit November 2022, als ChatGPT publik wurde, KI als persönlichen Assistent im Unternehmen und den Arbeitsabläufen zu integrieren, wurde von der internationalen Jury mit dem Global Media Award ausgezeichnet. Der Schwerpunkt bei Russmedia liegt in der laufenden Weiterbildung der MitarbeiterInnen sowie dem gemeinsamen Erarbeiten von "Use Cases" und der Integration in bestehende Systeme. Russmedia ist eines von 260 Unternehmen weltweit, das die Enterprise-Version von ChatGPT einsetzt, was bedeutet, dass die Daten einem besonderen Sicherheitsstandard unterliegen und nicht zum Trainieren des Algorithmus eingesetzt werden. Zusätzlich setzt Russmedia auf weitere Tools wie Copilot, Midjourney, Adobe und viele mehr. Die entscheidende Komponente sind jedoch die Personen, die hinter den Promts und Geschichten stehen.

Von KI bis zu Werbeformaten

In insgesamt 20 verschiedenen Kategorien konnten Projekte eingereicht werden. Russmedia wurde in folgenden Kategorien nominiert:

Kategorie 5 „Best New Video Product or Feature“: Lehrstellenkampagne auf VOL.AT

Kategorie 9 „Best New Digital Product”: Story Premium Format

Kategorie 14 „Best Idea to Grow Advertising Sales”: Story Premium Format

Kategorie 15: „Most Creative Use of Advertising Formats”: Story Premium Format und Online-Broschüre Super Push

Kategorie 16: „Best Commerce Product or Service”: Online-Broschüre Super Push

Kategorie 17: „Best Use of AI for Internal Productivity”: Russmedia Meets AI



Die Gewinnerprojekte im Detail:

Lehrlingssuche mit Video auf VOL.AT

Jugendliche auf Lehrstellensuche direkt ansprechen – dies gelingt mit der Lehrstellenkampagne auf VOL.AT. Die Kombination aus dem meistgelesenen Nachrichtenportal Vorarlbergs und der idealen Lehrlingsansprache, dem Video, überzeugt. Dazu wurde eine neue Video-Platzierung auf der Newsplattform geschaffen. Im Video spricht ein Lehrling der Werbefirma über seine Lehrstelle, direkt und authentisch. Dieses Produkt wurde nun in der Kategorie „Best New Video Product or Feature“ mit einer „Honorable Mention“ ausgezeichnet.

Werbung mit Human Touch

Ein Werbetext, in dem nicht die Marke bzw. das Produkt im Fokus ist, sondern der Mensch. Dies gelingt mit dem neuen Story Premium Format. Denn bei diesem besonderen Werbeformat dreht sich alles ums Geschichten erzählen und rückt die betroffenen Personen in den Vordergrund. Der Erfolg der letzten Kampagnen spricht für sich. Nun wurde das neue Format mit einem Zweiten, einem Dritten und einer „Honorable Mention“ ausgezeichnet.

Traditionelle Beilage im digitalen Zeitalter

Ebenfalls in der Kategorie „Most Creative Use of Advertising Formats” darf sich das Projekt Online-Broschüre Super Push freuen. In der Kategorie „Best Commerce Product or Service“ wurde es ebenfalls mit einem zweiten Platz sowie einer „Honorable Mention“ ausgezeichnet. Bei diesem Produkt bestand unsere Mission darin, eine wirkungsvolle Mischung aus Sichtbarkeit und Engagement zu erzielen. Denn da die Printmedien mit rückläufigen Auflagen und zunehmender Werbevermeidung konfrontiert sind, soll dieses Projekt die traditionelle Werbebeilage ins digitale Zeitalter holen.

Russmedia Meets AI

Künstliche Intelligenz (KI) als Hilfsmittel für mehr Produktivität und Effizienz – dies hat Russmedia im vergangenen Jahr nicht nur umgesetzt, sondern auch gelebt. Denn KI-Tools wie ChatGPT wurde zu den persönlichen Assistenten der Mitarbeiter:innen. Diese Einbettung von KI sowie das Engagement des ganzen Unternehmens mit Weiterbildung, Integrationen in bestehende Systeme, Zugang zu diversen Technologien und der Integration in den Arbeitsalltag wurde gestern Abend mit dem „Global Media Award“ in der Kategorie “Best Use of AI for Internal Productivity“ ausgezeichnet.

Über die INMA