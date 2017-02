PSA will bei Opel-Übernahme Arbeitnehmerrechte wahren

Opel-Arbeitnehmer befürchteten massiven Personalabbau - © APA (AFP)

Der französische Autobauer PSA will sich bei einem möglichen Zusammenschluss mit Opel an Zusagen an die Arbeitnehmer halten. “Der PSA-Konzern bekräftigte seine Zusage, existierende Vereinbarungen einzuhalten und den konstruktiven Dialog mit den Betriebsparteien fortzuführen”, teilten die europäische Arbeitnehmervertretungen der GM-Tochter Opel und Peugeot am Dienstag mit.