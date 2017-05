Entsetzen in Frankreich über Schändung von Grab de Gaulles

Frankreichs Spitzenpolitiker reagierten empört. De Gaulle sei den Franzosen heilig, erklärte das Präsidentschaftsamt am Sonntag. Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy sieht in dem Vandalismus eine Beschimpfung Frankreichs und seiner Werte, wie der Konservative auf Twitter schrieb. Auch Premierminister Edouard Philippe brachte auf dem Kurznachrichtendienst seine Betroffenheit zum Ausdruck. Die Grabverwüstung sei ein Angriff auf Frankreich.

Über die Hintergründe der Tat oder den Täter gab es zunächst keine genaueren Angaben. Ein politisches Motiv wurde jedoch weitgehend ausgeschlossen, da das Grab nicht mit Parolen oder Graffiti beschmiert worden sei. Es sei zu keinen weiteren Verwüstungen gekommen, auch die Gruft sei nicht beschädigt worden, meldeten Medien am Sonntag unter Berufung auf den zuständigen Staatsanwalt. Da das Grabmal unter dauerhafter Videoüberwachung steht, wurden Uhrzeit – 17.14 Uhr – und Tatablauf – das eineinhalb Meter hohe Steinkreuz auf dem Grab wurde mit zwei Tritten umgestoßen, so dass es zerbrach, der Grabstein wurde nicht beschädigt – festgehalten. Die Tat habe “weniger als eine Minute” gedauert. Der Mann war nicht maskiert.

Der Bürgermeister von Colombey-les-deux-Eglises, Pascal Babouot, sprach im Radiosender “France Info” von einem “merkwürdigen Individuum”, das Flaggen habe stehlen wollen. Die Polizei geht von einem Mittäter aus, der im Auto gewartet haben soll.

General de Gaulle hatte sich 1940 im britischen Exil an die Spitze des Freien Frankreichs gestellt, das gegen die Nazi-Besatzung kämpfte. 1958 gründete er die Fünfte Republik in Frankreich, von 1959 bis 1969 war er ihr Präsident. 1970 starb er kurz vor seinem 80. Geburtstag. In dem Dorf Colombey-les-deux-Eglises liegt er neben seiner Frau Yvonne und seiner Tochter Anne begraben. Jedes Jahr pilgern rund 100.000 Menschen zum Grab des früheren Staatschefs. In Frankreich wird am 27. Mai der Nationale Tag des Widerstands gefeiert.

(APA/dpa/ag.)