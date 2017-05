Dumoulin behielt in Dolomiten Giro-Führung

Tagessieg an Tejay Van Garderen - © APA (AFP)

Der Niederländer Tom Dumoulin hat auch in den Dolomiten das Rosa Trikot des 100. Giro d’Italia erfolgreich verteidigt. Der 26-Jährige erreichte am Samstag nach fünf Bergwertungen und 137 Kilometern das Ziel in St. Ulrich im Grödnertal vor seinen größten Rivalen Nauro Quintana (COL) und Vincenzo Nibali (ITA). Dieses Trio hatte rund 1:10 Minuten Rückstand auf Tagessieger Tejay van Garderen (USA).