Newcomerin Mila Davari zu Gast im Klubhaus

Rund 80.000 Views erzielt ihr kürzlich veröffentlichtes "Maniac"-Musikvideo bisher auf YouTube, im Klubhaus spricht die charismatische Blondine über ihre Leidenschaft für Musik. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

The DeadBeatz, Johannes von und zu Gutenberg und Alpenstadt Afghane

Mit den DeadBeatz verfügt das Klubhaus über die wohl beste Studioband aller Zeiten, was auch ihre Nominierung bei der Sound@V Gala des ORF Vorarlberg untermauert. Übrigens kann man dort auch noch für The DeadBeatz voten. Fixpunkt in der Sendung ist und bleibt Johannes von und zu Gutenberg, der wieder Forum-Kommentare in unnachahmlicher Form zum Besten geben wird. Und auch BlakkAfghan kommt wieder zu Wort, gewohnt bissig und mit satirischem Unterton. Klubhaus, jeden Samstag, um 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.