Klubhaus: Premiere für die "Tonight Show" von VOL.AT!

Samstagabend, 19.30 Uhr, öffnet das Klubhaus zum ersten Mal seine Pforten, via Stream auf VOL.AT und Ländle TV: In der ersten Ausgabe nimmt Hollywood-Export Laura Bilgeri auf der korallenroten Couch Platz. Was auf die Ohren gibt’s von den DeadBeatz, the one and only, Austrian Blues Punk Orchestra!

Die beiden Hosts Jogi und Pascal laden jeden Samstag wöchentlich (19.30 Uhr auf VOL.AT) ins Klubhaus. Zur Premiere in der "Extended Version" gastiert Vorarlbergs Hollywood-Export Laura Bilgeri im extravaganten Ambiente der Klubhaus-Lounge und spricht über ihren neuen, in Italien gedrehten, Kinofilm „Tutti per Uma“, ihre Liebe zu Musik und ihrer ganz persönlichen Suche nach einem Traumprinzen. Außerdem dreht das anmutige Multitalent eine Runde im virtuellen Klubhaus-Kart.

Studioband The DeadBeatz.

The DeadBeatz als Showband

Musikalisch sorgen Bernie und David, aka The DeadBeatz, für jede Menge Groove. Das "Austrian Blues Punk Orchestra" ist ein fixer Bestandteil des Formats und sorgt im Klubhaus für Stimmung. Freunde des VOL.AT-Forums kommen bei einer Lesung von Johannes von & zu Gutenberg auf ihre Kosten. Klubhaus wird jeden Samstag um 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV ausgestrahlt.

Der Klubhaus-Trailer