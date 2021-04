Folge 5: Toni der Assi zu Gast im Klubhaus

Heute Abend (19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV) gibt's im Klubhaus ordentlich was auf die Ohren: Toni der Assi, berühmt, berüchtigter Balkan-Brate und Skandalrapper kommt in die Vorarlberger "Tonight Show".

Toni der Assi, gebürtiger Mannheimer Rap-Star der ersten Stunde nimmt sich im Klubhaus kein Blatt vor den Mund. Mit den beiden Gastgebern Jogi und Pascal spricht der Musiker, bekannt für hammerharte Punchlines und Gangsta-Rap, über sein Leben, seine aktuelle Karriere, die Szene in Deutschland, und wieso Capital Bra von ihm kopiert hat. Dabei bleibt kein Auge trocken, soviel sei versprochen. Zumal der "Assi" auch verrät, wieso er demnächst öfter in Vorarlberg anzutreffen sein wird, um den Ländle-Rappern ordentlich Feuer unter den Hintern zu machen.

DeadBeatz präsentieren aktuelle Single "Oh Evening"

Musikalisch spielt das Klubhaus alle Stücke, dafür sorgt die Studioband The DeadBeatz. David und Bernie präsentieren in dieser Episode ihre aktuelle Single "Oh Evening", live performt im Klubhaus. Motorsportfreunde dürfen beim Kartrace dem "Assi" über die Schulter schauen, Fans des geschriebenen Wortes werden mit der Lesung von Johannes von & zu Gutenberg, der erneut die VOL.AT-Forenkommentare aufs Korn nimmt, ihre Freude haben.