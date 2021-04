Klubhaus: Dick Pics für Daria und ein Alpenstadt Afghane

Kommen Sie, kommen Sie: Am Samstag (19.30 Uhr) gastiert Model und Ex-Miss Daria Schuricht im Klubhaus und führt als RK-Mitarbeiterin "Nasenbohrtests" mit den Hosts durch. Außerdem feiert der Alpenstadt Afghane BlakkAfghan Premiere.

In der neuen Ausgabe der Vorarlberger "Tonight Show" nimmt mit Daria Schuricht Vorarlbergs Miss 2018 auf der Klubhaus-Couch Platz. Das hübsche Model sieht nicht nur blendend aus, die gebürtige Montafonerin kämpft auch täglich gegen die Pandemie. Daria arbeitet nämlich für das Rote Kreuz in der Dornbirner Test- und Impfstraße. Die Probe aufs Exempel machen die beiden Hosts in der Sendung, Daria testet Jogi und Pascal vor laufender Kamera mittels "Stäbchen in der Nase".