Klubhaus mit SBX-Champ Alessandro "Izzi" Hämmerle

In der aktuellen Ausgabe der Vorarlberger "Tonight Show" gastiert der Snowboardcrosser mit seiner Kristallkugel am Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV im Klubhaus.

Der Winter ist zwar vorbei, Langeweile kommt bei Alessandro "Izzi" Hämmerle aber nicht auf. Wie kaum ein anderer dominiert der gebürtige Montafoner den Snowboardcross-Weltcup und verteidigte heuer erneut die Kristallkugel. Im schwedischen Idre kürte er sich zum Vize-Weltmeister, aktuell bereitet sich der 27-Jährige im Olympiazentrum auf das anstehende Großereignis in Peking vor. Mit den beiden Hosts Pascal und Jogi spricht der inzwischen in Bludenz lebende Athlet über Erfolg und Misserfolg, Verletzungen und wieso er aktuell gerade mit Abrissarbeiten beschäftigt ist. Natürlich zeigt der "Racer" auch im virtuellen Kart-Race sein Können.

Klubhaus Social Media

mit Karolina aus Bludenz

Mit Karolina erweitert das Klubhaus sein Team: Die sympathische Bludenzerin erklärt in der Sendung, wieso sie gerne auf TikTok aktiv ist. ab Ab sofort kümmert sich auch um den Social-Media-Auftritt der Sendung. Mit einem Bericht über seine Schulzeit am Bludenzer Bundesgymnasium komplettiert BlakkAfghan das Trio aus der Alpenstadt. Nicht fehlen dürfen selbstverständlich die DeadBeatz, die wieder für den passenden Groove sorgen. Und natürlich hat auch wieder Johannes von und zu Gutenberg in den Untiefen des VOL.AT-Forums gewühlt. Klubhaus, jeden Samstag, um 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.