Klubhaus goes Vienna: Auf zu den Wirten Luke & Käpz!

Luke Bereuter und Mathias Kappaurer mischen seit Jahren die Gastro-Szene in der Bundeshauptstadt auf. In der neuen Klubhaus-Ausgabe (Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV) sprechen sie über Gastro-Lockdown, Beisl-Kultur, Clubszene und "Kässpätzle to go".

Angefangen haben die beiden kreativen Gastronomen in der mittlerweile legendären Tonstube, einem Club-Lokal in Wien, das seinesgleichen sucht. Aus einem anfänglichen, studentischen Nebenberuf entwickelte sich inzwischen ein umspannendes Gastronomienetzwerk mit Lokalen wie Tonstunde, Ludwig & Adele, Großcatering für die Pratersauna oder Festivals wie Nova Rock oder Frequency, einem Feinkostladen, einer Juice-Bar, uvm. Im Klubhaus sprechen die beiden innovativen Wirte und Unternehmer Luke Bereuter und Mathias Kappaurer über ihr Dasein als Vorarlberger in der Bundeshauptstadt, die österreichweite Öffnung, die schmerzlich vermisste Underground-Club-Kultur während der Pandemie und über so manch einen Vorarlberger Politiker, der auch das ein oder andere Mal an ihren Tresen zu tief ins Glas geschaut hat. Außerdem erklären sie den beiden Hosts Pascal und Jogi, was es mit dem "Käsmann" auf sich hat und wieso eine "Kässpätzle to go"-Mischung in Wien der "neue heiße Scheiß" werden soll.

