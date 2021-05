Klubhaus-Jubiläum mit Model Marika Pfanner

Sie lief schon auf der New York Fashion Week und ist das Gesicht großer Kampagnen für Wolford oder den Life Ball: In der zehnten Ausgabe der Vorarlberger "Tonight Show" kommt Model Marika Pfanner ins Klubhaus.

Natürlich spricht die hübsche 27-Jährige auch über ihr Privatleben, Social-Media & Co, oder gewährt Einblick in ihre Beziehung und auch in das nie langweilige Leben der Familie Pfanner. Nachvollziehbar, ihr Bruder Chris zählt zu den besten Skateboardern der Welt. Ein Cousin der smarten Kennelbacherin mit ghanaischen Wurzeln steht übrigens kurz vor dem Sprung ins britische Profi-Wrestling. Für Gesprächsstoff ist also wieder gesorgt.