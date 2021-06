Rallye-Pilotin Janine Pöltl gibt im Klubhaus Vollgas

In der aktuellen Ausgabe der Vorarlberger "Tonight Show" gastiert die Bregenzerwälder Motorsportlerin im Klubhaus. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV. Eine Woche vor Saisonstart beim Dytech Race Cup in Damüls (12. bis 13.

Eine Woche vor Saisonstart beim Dytech Race Cup in Damüls (12. bis 13. Juni) haben sich die beiden "Benzin-Brüder" Pascal und Jogi Rallye-Pilotin Janine Pöltl aus Au ins Klubhaus geholt. Ihre Motorsportkarriere startete sie hinter dem Steuer eines Ford Fiesta ST, inzwischen pilotiert sie einen Subaru Impreza GT mit Allrad-Antrieb, Turbolader und 350 PS unter der Carbon-Haube. Adrenalin war immer schon ein treuer Begleiter im Leben der jungen Hobby-Rallyefahrerin.

"Speed-Queen" beim

Klubhaus Kartrace

Im Klubhaus spricht die ambitionierte Wälderin über die Jagd nach der Bestzeit, Strafzettel, die Rolle von Frauen in einer doch eher von Männern geprägten Szene, Unfallgefahr und was den besonderen Reiz des Rennsports ausmacht. Außerdem spricht die gelernte Kellnerin über ihre geplante Hochzeit und wieso sie in der bevorstehenden Ehe das Lenkrad fest in der Hand halten wird. Selbstverständlich brennt die "Speed-Queen" auch ihre Bestzeit in den virtuellen Asphalt beim Klubhaus Kartrace.

Rallye-Pilotin Janine Pöltl



































u003cpu003eJanine Pöltlu003c/pu003en © handout/Janine Pöltl

"Best of" Forum-Kommentare, Blakk Afghan und The DeadBeatz

Wie gewohnt zählt auch eine Lesung aus dem "Buch der Gelöschten", vorgetragen vom einzigartigen Johannes von und zu Gutenberg, seines Zeichens Dungeon Keeper des VOL.AT-Forums, zum festen Bestandteil der Sendung. Rapper und Comedy-Spezialist Blakk Afghan aus der Alpenstadt gewährt wieder Einblick in sein satirisches Können. Für jede Menge musikalischen Schub sorgen wieder die DeadBeatz. Die Klubhaus-Combo ist übrigens auch beim Sound@V-Musikpreis des ORF Vorarlberg nominiert. Klubhaus, jeden Samstag, um 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.