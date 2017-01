Norweger Bö gewann Antholz-Massenstart, Eberhard Neunter

Sein Tiroler Landsmann Lorenz Wäger wurde im 30er-Feld 3:27,7 Minuten zurück 29. (3 Strafrunden). Der französische Saison-Dominator Martin Fourcade (29,2) landete nach drei Strafrunden hinter Emil Hegle Svendsen (25,2/2) auf Rang fünf. Dieser rundete die starke Leistung der norwegischen Herren bei deren ersten Saisonsieg ab, von Bö durch die einzige fehlerfreie Schießleistung im gesamten Feld fixiert.

Eberhard passierte in den beiden Liegendschießen je ein Fehler, stehend blieb er aber zweimal makellos. Das ermöglichte es ihm, mit guter Laufleistung von Rang 18 aus zur Renn-Halbzeit noch unter die Top Ten zu kommen. Ein derartiger Spitzenplatz in einer Konkurrenz mit vier Stopps am Schießstand ist für den Sprintsieger von Oberhof auch in Hinblick auf die WM im Februar in Hochfilzen erfreulich.

“Ich wusste schon vor dem Start, dass es nach dem überstandenen Darminfekt nur über eine gute Leistung am Schießstand funktionieren kann”, erklärte Eberhard unmittelbar nach dem Rennen. “Ich habe bereits nach den ersten Metern gemerkt, dass ich super schnelle Ski habe und war deshalb sehr zuversichtlich. Dennoch konnte ich läuferisch heute nicht an meine Grenzen gehen.” Für ihn geht es nun in die WM-Vorbereitung.

(APA)