Motorradlenker in Bruck a.d. Leitha prallte gegen Pick-up

Ein Hubschrauber brachte den Mann nach Wiener Neustadt - © APA

Bei einem Überholmanöver ist Donnerstagfrüh ein Motorradlenker in Bruck a.d. Leitha gegen einen Pick-up geprallt. Der 45-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde dabei schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Der Notarzthubschrauber “Christophorus 9” flog den Mann nach Wiener Neustadt.