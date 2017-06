Bei einem Unfall auf der Vollererhofstraße in Puch im Tennengau ist am Donnerstag eine 15-jährige Mofalenkerin schwer verletzt worden. Die Flachgauerin war mit ihrem am Sozius sitzenden 15-jährigen Freund bergab unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem bergwärts fahrenden Pkw kam. Der Alkomattest ergab beim Autofahrer, einem 44-jährigen Tennengauer, 2,46 Promille.

Die 15-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ihr Freund kam mit Abschürfungen davon. Der betrunkene Pkw-Lenker, der eine blutende Wunde über dem linken Auge hatte, kollidierte vor dem Eintreffen der Polizei zusätzlich mit einem Fahrzeug des Roten Kreuzes. Er musste seinen Führerschein abgeben, teilte die Polizei mit. (APA)