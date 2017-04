Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis geht an Anna Woltz

Der am 11. Mai erstmals in Wien vergebene katholische Kinder- und Jugendbuchpreis geht an die in London geborene und in den Niederlanden lebende Autorin Anna Woltz und deren Übersetzerin Andrea Kluitmann. Ausgezeichnet wird das im Carlsen Verlag erschienene Buch “Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte”.

Die Verleihung findet im Erzbischöflichen Palais von Kardinal Christoph Schönborn statt. Anlass ist das 70-Jahr-Jubiläum von Stube, der Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur der Erzdiözese, berichtet die Kathpress. Für den 52. Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis der Deutschen Bischofskonferenz, der mit 5.000 Euro dotiert ist, waren 15 Werke nominiert. Unter den Nominierten fanden sich auch drei Bücher mit österreichischer Beteiligung: Heinz Janisch mit seinen "Geschichten aus der Bibel", Hubert Gaisbauer mit "Ein Brief für die Welt", in dem er die Papst-Enzyklika "Laudato si" für Kinder aufbereitet, und schließlich Elisabeth Steinkellner mit "die nacht der falter und ich". (APA)