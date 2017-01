Für den Lkw-Fahrer kam jede Hilfe zu spät - © APA (Archiv/dpa)

Ein 46-Jähriger Lkw-Fahrer ist Donnerstagabend in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) von einem Stromschlag getötet worden. Der Tscheche hatte offenbar in der Dunkelheit eine Starkstromleitung übersehen, für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei Oberösterreich mit.