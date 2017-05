Heimische Schmetterlinge ähnlich gefährdet wie Bienen

Tagpfauenauge auf einem Feld - © APA (dpa)

Schmetterlinge sind die Lieblinge der Insektenwelt. Die teils kunterbunten filigranen Wesen scheinen als Motive allgegenwärtig – die Hälfte gilt in Österreich allerdings als gefährdet, so ein Ergebnis des zweiten Schmetterlingsreports. Die aktuelle Bestandsaufnahme lässt ein leises und langsames Verschwinden vieler Arten befürchten, warnten Experten bei einem Pressegespräch am Montag in Wien.