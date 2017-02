Gericht in Tel Aviv verkündet Strafmaß gegen Soldaten

Asaria war zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt - © APA (AFP/Archiv)

Im Fall eines israelischen Soldaten, der im März 2016 einen verletzt am Boden liegenden Palästinenser erschossen hatte, soll am Dienstag das Strafmaß verkündet werden. Der israelische Soldat Elor Asaria steht in Tel Aviv vor einem Militärgericht. Er war Anfang Jänner wegen Totschlags schuldig gesprochen worden. Die Militärstaatsanwaltschaft forderte zwischen drei und fünf Jahren Haft.