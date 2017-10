Barbara Haas unterlag knapp in erster Linz-Runde

Mit Haas schied die einzige Österreicherin aus - © APA (Gindl)

Barbara Haas muss weiter auf ihren ersten WTA-Sieg auf heimischem Boden warten. Die 21-jährige Oberösterreicherin forderte am Mittwoch beim Upper Austria Ladies in Linz zwar die fast 100 Plätze besser platzierte Deutsche Carina Witthöft, unterlag aber nach 2:14 Stunden mit 3:6,6:4,4:6. Beim einzigen WTA-Turnier in Österreich ist damit keine Lokalmatadorin mehr dabei.