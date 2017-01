Zwölfjähriger starb bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw in OÖ

Die Unfallursache ist noch ungeklärt - © APA (FOTOKERSCHI.AT)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ist am Samstagabend der zwölfjährige Sohn eines der beiden Fahrzeuglenker ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache gegen 21.15 Uhr auf einer Brücke an der Traunuferstraße im Gemeindegebiet von Ansfelden. Die Straße war bis 23.50 Uhr in beide Richtungen gesperrt.