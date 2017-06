Wirtschaftsministerin nennt Lage von Air Berlin “prekär”

Wenig rosig sind die Aussichten bei der zweitgrößten deutschen Airline - © APA (dpa)

Air Berlin steckt nach Aussage von der deutschen Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries in einer schwierigen Lage. “Die Situation von Air Berlin ist prekär, sonst würde so ein Antrag auf Bürgschaft nicht gestellt”, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Ludwigshafen. Es bereite ihr und vielen anderen in der Bundesregierung Sorge, wenn ein so großes Unternehmen in Schieflage gerate.