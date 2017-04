Wiesberger bei China Open Vierter – Levy gewann im Stechen

Konstant gute Leistungen des Burgenländers reichten für Rang vier - © APA (Archiv/Getty/AFP)

Zwei Schläge haben Bernd Wiesberger bei den China Open gefehlt, um neuerlich ein Play-off um den Sieg zu erreichen. Der Sieger von Shenzhen schloss das Golfturnier der Europa-Tour in Peking am Sonntag mit 67 Schlägen, seiner besten Runde, und dem Gesamtscore von 273 (15 unter Par) als Vierter ab. Den Sieg sicherte sich der Franzose Alexander Levy im Stechen dank eines Birdies am ersten Extra-Loch.