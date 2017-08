Wiener Neustadts Serie hielt auch in Floridsdorf

Mählich-Truppe auch nach fünf Runden mit Weißer Weste - © APA (Leodolter)

Der Erfolgslauf vom SC Wiener Neustadt geht weiter. Die Niederösterreicher gewannen am Freitag in der Fußball-Erste-Liga auch das fünfte Spiel. Nach dem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Floridsdorfer AC hält das Team von Roman Mählich somit bei 15 Punkten und führt in der Tabelle fünf Punkte vor Liefering, das in Hartberg eine 2:0-Führung noch verspielte und in Unterzahl ein 2:2 rettete.