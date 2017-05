Wiener Festwochen: Gedenken an Opfer des Syrienkriegs

In den kühlen und abgedunkelten Stallungen des mumok tragen eine Frau und ein Mann abwechselnd mit klarer Stimme die Namen der Getöteten vor, die gleichzeitig in weißen Buchstaben auf einer schwarzen Leinwand erscheinen. Insgesamt zehn Sprecher übernehmen die 48 Stunden dauernde Lesung. Bis Donnerstag, 15.00 Uhr, ist die Veranstaltung durchgehend geöffnet.

“Diese Arbeit möchte eine Hommage an die Opfer aller Kriege sein, indem sie die Tatsache hervorhebt, dass hinter den Zahlen und politischen Aussagen Menschen mit Vor- und Nachnamen, mit zerstörten Hoffnungen und Träumen stehen – und dass ganze Familien wegen der Staatsräson ausgerottet wurden”, heißt es in einem Statement des spanischen Künstlers Santiago Sierra, von dem das Konzept stammt. Sie übernehme die Rolle einer Totengedenkfeier, gleichzeitig aber auch der Sühne, so der Künstler: “Denn wir alle sind an diesem Konflikt auf die eine oder andere Art beteiligt, auch wenn wir lediglich passiv zuschauen.”

Die genaue Zahl der Opfer zu ermitteln, sei “schier unmöglich”, die Zahlen unterschieden sich je nach Quelle deutlich, heißt es im Programmfolder. Ausgehend von den Daten, die vom Violations Documentation Center (VDC) in Syrien übermittelt wurden, habe es per Stichtag 31. Dezember 2016 146.308 Tote, darunter 16.272 nicht identifizierte Personen, gegeben. Die Namen der Kriegsopfer wurden von einer Forschungsgruppe unter der Leitung von Pedro Briegers, Professor für Soziologie des Mittleren Osten an der Universität von Buenos Aires, zusammengetragen.

In Wien werden nicht die Namen aller Opfer, sondern nur ein Teil vorgetragen. Denn begonnen hat die Performance im Center for Contemporary Art in Tel Aviv. Dem Lauf der Sonne von Ost nach West folgend, setzt sie sich bei den Wiener Festwochen und der Lisson Gallery in London fort, um bei der Performance Biennale BP.17 in Buenos Aires zu enden. Die Arbeit durchläuft ohne Unterbrechung alle vier Stationen, bis alle Namen verlesen wurden. Die Performances der Partnerinstitutionen werden via Livestream auf übertragen.

(APA)