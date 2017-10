Wien-Tourismus-Chef kritisiert Mundschutz-Abnahme

Am Flughafen Wien war am Wochenende bereits eine Reisende ersucht worden, den Schutz abzunehmen. Der Wien-Tourismus-Chef räumte ein, dass die Exekutive offenbar sehr bedacht agiere: “Was man jetzt sieht, ist, dass die Polizei mit Augenmaß vorgeht.” An Gesetze müsse man sich halten, schwierig werde es nur dann, wenn es zu Übergriffen komme: “Aber da vertraue ich unserer Polizei, dass das nicht passiert.”

Die “politische Intention” des Gesetzes wolle er nicht beurteilen: “Das steht mir nicht an.” Er glaube jedoch nicht, dass die Zielgruppe arabische Touristinnen gewesen seien, sondern andere Gruppen – “die man wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht mehr erwischen kann, weil sie das Haus nicht mehr verlassen dürfen”.

“Der ganzen Welt sagen, was sie zu tragen hat”

Dass auch der Mundschutz verboten wurde, ist laut Kettner eine Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt habe: “Irgendwann wollen wir der ganzen Welt sagen, was sie zu tragen hat oder was sie zu denken hat, wenn sie nach Österreich kommt. Wir sind Tourismusweltmeister, darauf sind wir stolz, das wird nur nicht funktionieren, wenn du als kleines Land der Welt erklärst, wie die Welt funktioniert.”

Dass es zu maßgeblichen Einbußen bzw. Stornierungen kommt, glaubt er jedoch nicht. Dies habe sich auch in anderen Ländern, wo es ein solches Verbot bereits gebe, gezeigt. In den betroffenen Märkten würde man relativ gelassen reagieren.

(APA)