Weltweit größte Cholera-Epidemie im Jemen

Im Jemen tobt seit drei Jahren ein heftiger Bürgerkrieg - © APA (AFP)

Niemals zuvor sind auf der Welt so viele Menschen in einem einzigen Jahr an Cholera erkrankt, wie derzeit im Jemen. Die von Juli bis September erwartete Regenzeit könnte die Krise in dem Bürgerkriegsland noch deutlich verschärfen, warnte die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam am Freitag. Mehr als 600.000 Jemeniten könnten sich mit der oft tödlichen Durchfallerkrankung anstecken.