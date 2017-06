VW stellt neuen Polo vor

Weltpremiere des neuen VW Polo in Berlin - © APA (dpa)

Der vom Abgasskandal gebeutelte deutsche Autobauer Volkswagen hat heute, Freitag, den neuen Polo vorgestellt. VW will die sechste Auflage des Kleinwagens ab Herbst nicht nur in Deutschland und Westeuropa, sondern etwa auch in Südamerika und China auf den Markt bringen. Der Polo solle “Weltmarktführer” im Kleinwagensegment werden, sagte VW-Kernmarkenchef Herbert Diess in Berlin.