Vuelta das letzte Rad-Rennen von Alberto Contador

Contador beendet seine Karriere - © APA (AFP)

Der zweifache Tour-de-France-Sieger Alberto Contador beendet nach der Teilnahme an der kommende Woche beginnenden Vuelta a Espana seine Karriere. Das kündigte der 34-jährige Spanier am Montag in einer Videobotschaft auf Instagram an. “Die Vuelta wird mein letzes Rennen als Radprofi sein”, sagte der beim Trek-Team unter Vertrag stehende Contador.