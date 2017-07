Viele Migrantinnen aus Nigeria Opfer sexueller Ausbeutung

Wenn eine Frau sage, sie habe nichts für die Überfahrt mit einem Boot nach Europa bezahlt, sei dies eines von mehreren Anzeichen dafür, dass sie von Menschenhändlern auf den Weg nach Europa geschickt wurde, um dort in die Prostitution gezwungen zu werden. Normalerweise verlangen Schlepper horrende Summen für die gefährliche Überfahrt.

Betroffene hätten oft Schwierigkeiten zu berichten, wie sie von Nigeria überhaupt nach Libyen gekommen sind. Andere versperrten sich persönlichen Gesprächen oder ließen andere Migranten für sich reden. Sie seien oft die stillsten, wenn sie in Gruppen unterwegs seien.

Auf Grundlage der Gespräche mit den Migranten hat die Agentur einen Katalog zahlreicher Anzeichen erarbeitet, die am deutlichsten darauf hinweisen, dass jemand Opfer sexueller Ausbeutung ist. Lediglich 290 Frauen – davon 164 Minderjährige – haben IOM zufolge im vergangenen Jahr Hilfe von den Behörden akzeptiert. Nur 78 ließen eine Anzeige zu. Die Frauen würden zum Schweigen gezwungen, unter anderem in Voodoo-Ritualen. Zudem hätten viele große Angst, dass ihre Familie in der Heimat von ihrem Schicksal erfahre.

Viele der Frauen, die das IOM-Personal treffe, sind bereits Opfer sexueller Gewalt während ihrer Reise nach Europa geworden. Sie litten an Traumata und psychologischen Belastungsstörungen.

(APA/dpa)