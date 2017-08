Wegen Spekulationen: Usain Bolt veröffentlichte Diagnose - © APA (KEYSTONE)

Der zurückgetretene Leichtathletik-Superstar Usain Bolt hat am Donnerstag via Twitter den genauen Grad seiner Verletzung veröffentlicht. Demnach erlitt der Jamaikaner am Sonntag beim WM-Staffelrennen über 4 x 100 m einen Muskelfaserriss auf der Rückseite des linken Oberschenkels, was eine dreimonatige Pause nach sich ziehen würde.