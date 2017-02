US-Vizepräsident Pence bei EU und NATO in Brüssel

Schon am Sonntag traf Pence Belgiens Premierminister Charles Michel - © APA (AFP)

Als erster Vertreter der neuen US-Regierung besucht Vizepräsident Mike Pence am Montag die EU in Brüssel. Pence kommt am Vormittag zunächst mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zusammen. Im Anschluss trifft er EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Am Nachmittag wird Pence auch bei der NATO erwartet.