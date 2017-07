Ursachenermittlung nach Brand auf Donauschiff in Wachau

Auf dem Schiff war am Montag Feuer ausgebrochen - © APA

Nach dem Brand auf einem Donauschiff mit 150 Passagieren aus Spanien und 39 Besatzungsmitgliedern am Montagnachmittag in der Wachau ist die Ursachenermittlung angelaufen. Die Untersuchungen würden noch am Dienstag stattfinden, sagte Peter Reisinger vom Landeskriminalamt in der Früh zur APA.