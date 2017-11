UNO: EU-Zusammenarbeit mit Libyen ist "unmenschlich"

Die Europäische Union hat sich für ihre Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache beim Aufgreifen von Flüchtlingen im Mittelmeer eine scharfe Rüge der Vereinten Nationen eingehandelt. UNO-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein kritisierte das Vorgehen der EU am Dienstag als "unmenschlich".

Die EU trage dazu bei, dass immer mehr Flüchtlinge zurück nach Libyen gebracht würden, wo sie unter “grausamen” Umständen leben müssten. Viele werden nach eigenen Angaben von den Wachen geschlagen. Auch von Schleppern seien viele gefoltert, vergewaltigt, entführt und ausgehungert worden. Ein Mann berichtete, es gebe keine Duschen, viele Menschen seien krank, viele lägen schon bewusstlos am Boden.

“Das Leiden von Flüchtlingen, die in Libyen festgehalten werden, ist ein Verbrechen am menschlichen Gewissen”, erklärte der Menschenrechtskommissar. Die internationale Gemeinschaft dürfe nicht länger die Augen verschließen vor dem “unvorstellbaren Grauen, das Flüchtlinge in Libyen ertragen”.