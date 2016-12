Überfall in Innsbrucker Tiefgarage: Böhm aus Koma erwacht

Wie lange die 61-Jährige noch in der Innsbrucker Klinik bleiben muss, könne man derzeit nicht sagen, so Holzmann. “Es wird schon noch einige Zeit dauern”, sagte der Rechtsvertreter.

Böhm war am 21. Dezember von einem Unbekannten in ein Auto gezerrt und entführt worden. Ein Unfall in Hall in Tirol stoppte schließlich die Entführungsfahrt. Der Tat verdächtig ist ein 25-jähriger Kroate. Ihm werden überdies zwei weitere Überfälle auf Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen zur Last gelegt. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Im Fall von Sissy Böhm sowie einer weiteren Tat ermittelt die Justiz inzwischen auch wegen versuchten Mordes gegen den Kroaten.

(APA)