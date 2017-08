Trotz Fehlpfiffs “verdientes” Aus für geknickte Salzburger

Das Tor, das keines war und doch eines war - © APA (EXPA/Groder)

Es war ein klarer Fehlpfiff, der Red Bull Salzburg am Mittwoch empfindlich getroffen hat. Doch das neuerliche Scheitern im zehnten Anlauf auf die Fußball-Champions-League wollten die “Bullen” nach dem 0:0 in Rijeka nicht dem Schiedsrichter anlasten. Die Enttäuschung war nach dem vorzeitigen Aus in der dritten Quali-Runde ebenso groß wie die Erkenntnis, vor allem an sich selbst gescheitert zu sein.