Tödliche Verkehrsunfälle im Burgenland und in Salzburg

Es kam zu zwei Verkehrsunfällen mit Todesfolge.

Im Bezirk Oberpullendorf hat am Sonntagabend ein Verkehrsunfall tödlich geendet. Ein 31-jähriger Wiener, der auf der L228 in Richtung Deutschkreutz unterwegs war, kam gegen 19.15 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Wagen schlitterte in den nahen Wald und stieß mit der rechten Seite gegen einen Baum, berichtete die Polizei am Montag. Der Lenker wurde beim Aufprall tödlich verletzt.